Il Volo, su Rai1 il concerto tributo a Ennio Morricone

In scaletta i brani più iconici delle colonne sonore firmate dal compianto compositore in oltre 70 anni di carriera. Sul palco, oltre ai tre cantanti e a una grande orchestra, anche ospiti come Andrea Morricone (il figlio del Maestro), Stefano Bollani, Riccardo Cocciante, Salvatore Cascio, Laura Chiatti, Marco Giallini e Andrea Griminelli. In platea, le telecamere di Rai1 (che trasmetterà l'evento in diretta, dalle 21.25) e quelle dell'emittente americana Pbs (che lo trasmetterà nei prossimi giorni). È tutto pronto all'Arena di Verona per il concerto che questa sera vedrà Il Volo omaggiare Ennio Morricone, in attesa dell'album tutto dedicato al leggendario compositore che Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble - discograficamente fermi a "Musica" del 2019 - hanno inciso dopo la sua scomparsa.

L'evento riaccenderà i riflettori dell'Arena di Verona, che attraverso una serie di misure speciali sarà di fatto l'unica location italiana a poter ospitare spettacoli con più di 1.000 spettatori, il limite massimo consensito dalle attuali misure di contenimento dell'emergenza Covid-19: fino a 6 mila quelli che potranno assistere, da giugno a settembre, agli show che si svolgeranno nell'anfiteatro scaligero (dopo Il Volo toccherà anche a Emma, attesa all'Arena domenica 6 e lunedì 7 giugno, Francesco Gabbani, Benji & Fede, Carl Brave, Carmen Consoli). Per la data de Il Volo attese poco più di 5 mila persone.

"Si compirà un grande passo verso la tanto agognata normalità: per il live de Il Volo ma anche per quelli di domenica e lunedì di Emma ritroveremo finalmente l'Arena come l'abbiamo sempre vista, con il pubblico sia in platea che sulle gradinate. Anche se tutti saranno distanziati di un metro, l'effetto sarà molto vicino alla normalità pre-Covid", ha detto all'Adn Kronos l'amministratore delegato e direttore artistico di Arena di Verona Srl, la società che organizza la stagione degli eventi live & tv dell'Arena, Gianmarco Mazzi, già alla guida di diversi Festival di Sanremo.

Mazzi ha rivelato inoltre che il 31 agosto l'Arena di Verona ospiterà anche uno dei test decisivi per un vero ritorno alla normalità, il Power Hits di Rtl 102.5, che ogni anno premia il tormentone dell'estate con la presenza delle principali star della musica italiana: "Verrà effettuato, in collaborazione con le istituzioni scientifiche e sanitarie, a capienza piena, tra le 10 e le 11 mila persone, con test prima e dopo, per vedere come superare l'era Covid".