Francesco De Gregori, "Titanic" ha 39 anni. La storia dell'album

TITANIC (1982)

Etichetta: Rca

Pubblicazione: giugno 1982

Produttori: Francesco De Gregori e Luciano Torani

Tracce: 9

Durata: 34'42''

Tre anni di silenzio. «Se De Gregori non fa dischi non posso inventarmeli», reagisce il produttore Ennio Melis alle pressanti richieste della stampa e del pubblico. Francesco fa catenaccio per partire in un contropiede micidiale: elabora gli avvenimenti - il tumultuoso viaggio in Canada con Fabrizio De André, la morte degli amici Piero Ciampi e Rino Gaetano (uno dei «tre moschettieri» come viene chiamato al Folkstudio, gli altri sono De Gregori e Venditti), le stragi di Ustica e di Bologna, il terremoto d'Irpinia con il concerto benefico insieme a Lucio Dalla, Antonello Venditti, Angelo Branduardi e Roberto Vecchioni, le collaborazioni con Ron e Mimmo Locasciulli, i tour estivi del pulmino e i Festival dell'Unità.

E finalmente nel giugno 1982 esce il gioiello concentrato in una mezz'ora di nove solchi, prodotto per la Rca dallo stesso De Gregori e dal fonico Luciano Torani, suonato da un gruppo compatto e motivatissimo come Marco Manusso («A un bluesman tutto d'un pezzo come me succedeva un macello emotivo»), Mimmo Locasciulli («C'era un concorso di sentimenti, non potevamo fare di meglio»), Peppe Caporello al basso e ovviamente De Gregori che, liberatosi dei professionisti angloamericani, si sbizzarrisce tra voce, chitarra, pianoforte, sintetizzatore e armonica.

Pur essendo un disco tecnicamente impeccabile, in alcuni momenti riesce a devastare di commozione, complice anche quell'inflessione romanesca di Francesco che diventa il confidente, l'amico di chi ascolta. Anche la copertina è sua, almeno la foto di partenza, un mezzo merluzzo abbandonato nel frigorifero di una nave con un resto di limone, rielaborata da Peter Quell, specializzato nei mosaici fotografici. "Titanic" è ossigeno puro alla musica d'autore italiana, nell'anno di un altro capolavoro, "La Voce del Padrone" di Franco Battiato.

Questo testo è tratto da "Tutto De Gregori" di Federico Pistone, pubblicato da Arcana, per gentile concessione dell'autore e dell'editore. (C) 2020 Lit edizioni s.a.s.