Non solo Giorgio Moroder. Diversi dj, più o meno noti, hanno rimesso mano alla hit sanremese di Colapesce e Dimartino. I vari remix sono stati raccolti dai due cantautori siciliani in un disco, un Ep per la precisione, che uscirà stanotte sulle piattaforme streaming.

Contiene le versioni di "Musica leggerissima", triplo Disco di platino per l'equivalente di oltre 210 mila copie vendute in meno di tre mesi, realizzate da Marc Cerrone, Ceri, Fabio Fabio del collettivo Ivreatronic (capitanato da Cosmo) Get Far. "Musica leggerissima - remixes" arriva dopo il repack de "I mortali", l'album congiunto di Colapesce e Dimartino pubblicato lo scorso anno e tornato nei negozi dopo la partecipazione dei due cantautori al Festival di Sanremo 2021, contenente la stessa "Musica leggerissima" e altre tracce extra.

Quest'estate Colapesce e Dimartino suoneranno le loro canzoni dal vivo con il tour congiunto in partenza il 19 giugno da Saint Vincent, in Valle d'Aosta, e che andrà avanti fino a settembre: qui le date.