Lady Gaga, Bieber e i BTS sono stati censurati in Cina durante la reunion di "Friends"

Spariti nel nulla. Il motivo? Molto semplice: non graditi dal partito comunista cinese. E così la reunion di "Friends" nella Terra del Dragone è andata in onda senza i contributi di Lady Gaga, Justin Bieber e i BTS. Come riferisce la BBC, non è dato sapere se a tagliare le scene della reunion di "Friends" in cui erano presenti la popstar statunitense, l'ex teen idol canadese e la band sudcoreana simbolo del K-Pop siano state le autorità centrali o le piattaforme streaming che hanno trasmesso lo show (iQiyi, Youku e Tencent Video).

Gaga, Bieber e i BTS hanno tutti avuto problemi in Cina, negli ultimi tempi. L'anno scorso i nazionalisti cinesi avevano invitato la popolazione a boicottare la band sudcoreana perché uno dei suoi componenti, RM, aveva parlato in un'intervista di una "sofferenza condivisa con gli americani" durante la Guerra di Corea che tra il 1050 e il 1953 vide la Cina contrapposta agli Stati Uniti. Tagliati tredici secondi dell'intervento dei BTS durante la reunion di "Friends", quelli in cui i componenti della boy band raccontavano l'importanza della sit com per loro ("Ci ha insegnato alcune cose sulla vita e la vera amicizia").

Lady Gaga non è benvoluta dal partito popolare cinese per via del suo incontro nel 2016 con il leader tibetano Dalai Lama. E infatti è stata tagliata l'intera scena della reunion di "Friends" che la vedeva protagonista insieme a Lisa Kudrow, sulle note di "Smelly cat".

Bieber nel 2014 fu pizzicato in visita a Tokyo al tempio Tasukuni, all'interno del quale sono custodite le ceneri dei criminali di guerra giapponesi durante l'occupazione militare della Cina: alla voce di "Baby" è proibito esibirsi nella Repubblica popolare.