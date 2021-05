Lady Gaga e Lisa Kudrow cantano insieme l'iconica "Smelly cat"

Una delle sitcom televisive di maggior successo di ogni tempo è stata 'Friends', trasmessa negli Stati Uniti dal 1994 al 2004. Uno dei sei amici protagonisti del telefilm è Phoebe Buffay, interpretata dall'attrice Lisa Kudrow. Tra i momenti più 'alti' di Phoebe è quando, accompagnata dalla sua chitarra, in un episodio del 1995 interpreta "Smelly Cat". La canzone è stata riproposta altre volte all'interno dello show ed è diventata un piccolo classico.

Nel 2015, per dare una misura dell'iconicità del brano, Lisa Kudrow la cantò insieme a Taylor Swift sul palco dello Staples Center di Los Angeles. Ora "Smelly Cat" è tornata nuovamente al centro della scena per una versione data dalla Kudrow insieme a Lady Gaga, sul divano del Central Perk, per uno speciale dedicato alla serie da James Corden.