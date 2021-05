Così parlò Tom Morello

Chi ha iniziato ad ascoltare musica negli anni Novanta incappando - per così dire - in Tom Morello ha avuto una grande fortuna. Fino ad allora, infatti, da una parte c'era la chitarra rock con il suo pantheon e i suoi lari, e dell'altra tutto il resto. Il chitarrista dei Rage Against the Machine la rivoluzione l'ha fatta unendo i Led Zeppelin con i Public Enemy: detto oggi pare di una banalità sconcertante, ma all'epoca fu una svolta epocale, che spiazzò gran parte del pubblico.

Tom Morello non è il prototipo della rockstar tout-court, né dell'agitatore professionista: con un master in scienze politiche preso a Harvard e un distorsore sempre a portata di piede lo storico sodale di Zack de la Rocha è stato capace di abbattere muri e costruire ponti, sia musicalmente che in senso più lato.

Per festeggiare oggi il suo 57esimo compleanno, per evitare l'imbarazzo di scegliere i suoi riff migliori, tra Rage Against The Machine, Audioslave, Nightwatchman, Street Sweeper Social Club, Prophets of Rage, senza contare le collaborazioni di lusso con Bruce Springsteen e Linkin Park, saremmo stati costretti a compilare una playlist chilometrica. Abbiamo quindi scelto di proporvi, nelle pagine che seguono, una selezione di citazioni, nel tentativo di distillare il Morello-pensiero. E' materiale da maneggiare con cautela, ma prima ancora da comprendere, evitando interpretazioni superficiali che prescindano dal contesto: le rivoluzioni parlano alla pancia passando dalle orecchie, ma nascono sempre dal cervello.

"Puoi baciare il mio culo di fan dei Kiss perché i Kiss non sono mai stati un gruppo da critici musicali. Sono stati la band della gente"

"Una buona canzone deve farti battere il tempo col piede e farti divertire con la tua ragazza. Una grande canzone deve distruggere i poliziotti e incendiare le periferie. Io sono interessato solo a scrivere grandi canzoni"

"I cattivi presidenti in genere fanno produrre buona musica, e io ce la metterò tutta per farla"

"In America abbiamo la possibilità di scegliere. Solo che qualcuno può scegliere se girare in Lamborghini o in Rolls Royce, e altri in che discarica andare a cercare il prossimo pasto. Alcuni possono scegliere che case demolire o che fabbriche chiudere, e altri sotto quale ponte andranno a dormire stanotte"

"Questa inedita agenda razzista, estremista, protofascista che Donald Trump sta cercando di fare ingoiare all'America ha liberato la resistenza che lo rovescerà"

"Se dovessero sbarcare gli alieni e ci sfidassero a una battaglia tra band per decidere il destino dell'umanità, mi sentirei molto tranquillo se come nostri campioni schierassimo i primi Van Halen"

"Non credo che il Partito Democratico abbia nulla a che fare con la sinistra. Negli USA abbiamo due partiti politici: uno di destra e uno di centro-destra. E quest'ultimo è il Partito Democratico. Mi fanno ridere quelli che definiscono Barack Obama come un presidente socialista. Come musicista socialista, vi avviserò quando avremo un presidente socialista. Ora non ne abbiamo uno, e non ci siamo nemmeno vicini"

"Se volete fare rock duro, ragazzi, scrivete in Fa diesis"

"La musica più potente è quella con uno scopo"

"Ci sono un mucchio di fan di hard rock che sono stati erroneamente etichettati come apatici. Questa musica non è fatta per le caffetterie culturali delle elite di Soho. Il rock and roll è per i ragazzi in mezzo alla strada, e credo possa essere ancora più sovversiva quando riesce a veicolare messaggi incendiari in una forma molto popolare"

"Certo, la musica è una forma d'arte, non una competizione. Ma non ho mai preso in considerazione la possibilità di essere il miglior secondo gruppo della serata, su qualsiasi palco"