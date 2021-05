Il periodo folk dei Maneskin, come non li avete mai sentiti / VIDEO

Oggi tutti pazzi dei Maneskin e tutti fan del rock, per citare Cristina Scabbia, dopo la vittoria della band romana all'Eurovision Song Contest 2021 con "Zitti e buoni", che ha permesso a Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio di riportare il trofeo in Italia dopo trentuno anno. Ma tra via del Corso, la via dello shopping del centro di Roma dove i Maneskin suonavano come buskers all'inizio della loro carriera, ancor prima della partecipazione a "X Factor" che nel 2017 li lanciò, e il trionfo a Rotterdam, c'è stato un periodo che in pochi possono dire di conoscere davvero: quello folk. Non ci credete? Fate bene.

Si tratta infatti di una parodia, quella realizzata da Fabio Celenza, il musicista-doppiatore salito alla ribalta grazie alle clip pubblicate sul web in cui "doppiava", mettendogli in bocca frasi assurde, personaggi come Mick Jagger, Keith Richards, Steven Tyler e altri. Diventato con i suoi video presenza fissa di "Propaganda Live", il talk show condotto ogni venerdì sera da Diego "Zoro" Bianchi su La7, Celenza - dopo essersi divertito a far "cantare" a Laura Pausini un pezzo trap - ha realizzato una clip in cui i Maneskin sembrano suonare un pezzo tradizionale, stile pizzica (lo ha fatto togliendo l'audio originale a una clip in cui la band presentava il nuovo album "Teatro d'ira - Vol. 1" e sostituendolo con una registrazione-parodia): "Suona ancora Rossano, che si balla", fa dire al frontman Damiano. "Oggi è tutto un gran casino, faccio danza, faccio turismo, danza balla...". Ecco il video:

Il periodo folk dei Måneskin in un video ESCLUSIVO a cura di Fabio Celenza #propagandalive @CelenzaFabio @thisismaneskin https://t.co/7G8eBVZcUs — Propaganda Live (@welikeduel) May 28, 2021

La vittoria all'Eurovision Song Contest 2021 ha dato ai Maneskin, già primi al Festival di Sanremo, una bella spinta a livello internazionale: "Zitti e buoni" è diventato il brano più ascoltato in un giorno su Spotify, entrando nella Top 10 Global della piattaforma. E ieri ha debuttato nella top 20 della classifica relativa ai singoli più ascoltati e scaricati nel Regno Unito, stilata dalla Official Charts Company. Battuti addirittura i Coldplay.