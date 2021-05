Reunion per Crosby, Stills, Nash e Young? Graham Nash: "Non parliamo con David"

David Crosby e Graham Nash hanno parlato del persistente attrito personale che ha molto probabilmente privato milioni di fans del godere di una reunion di Crosby, Stills, Nash e Young.



Il 79enne Graham Nash ha dichiarato al programma televisivo statunitense della CBS Sunday Morning: "Stephen (Stills, ndr), Neil (Young, ndr) ed io siamo fantastici. Parliamo spesso. Non parliamo con David."



David Crosby, in un'intervista filmata separatamente, ha invece dichiarato: "Non mi aspetto di essere un amico di Graham.

Neil odia il mio coraggio. (.) Ho detto brutte cose sulla sua ragazza". (Nel 2014, Crosby definì la fidanzata di Young, l'attrice Daryl Hannah, un "predatore puramente velenoso", parole per cui poi si scusò.) Chiestogli se si rammarica delle critiche proferite, ha risposto, "Sì, certo".



Nash ha riflettuto sulle difficoltà di mettere nuovamente insieme una band dopo che si è rotto qualcosa al suo interno. "Non funziona del tutto. E così, le cose che sono accadute alla mia vita e a quella di David hanno rotto quel filo d'argento, e per quanto mi riguarda, non posso rimetterlo insieme." Ma vorrebbe riparare a quel danno: "Sì. Vorrei poterlo fare, anche solo per la perdita della musica".



Neil Young, che non ha partecipato all'intervista organizzata dalla CBS, nel 2019 disse a AARP che non avrebbe "chiuso la porta" ad una eventuale reunion, anche se sarebbe davvero una "sorpresa" se dovesse succedere. "Crosby dovrebbe scrivere un libro introspettivo, 'Why People Won't Talk to Me Anymore' ('Perché la gente non mi vuole più parlare', ndr). Ha fatto un sacco di buona musica per molto tempo. Non so cosa gli sia successo. Non ho nulla da dire. Amo Stephen. Amo Graham. (...) Posso serbare loro rancore, ma solo se esiste una ragione."



Crosby, Nash e Stills, hanno parlato alla CBS per un video che celebra il 50esimo anniversario dell'album "Deja Vu" di CSNY. La band ha pubblicato un cofanetto deluxe con il disco originale e quattro CD di demo, registrazioni in studio inedite e versioni alternative delle varie canzoni.