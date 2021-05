“Still Wish you were here”, la tracklist del tribute album

Avevamo già anticipato la notizia dell'uscita di “Still Wish You Were Here: A Tribute To Pink Floyd”, che uscirà il 28 maggio per iniziativa di Cleopatra Records per celebrare il capolavoro della band britannica la cui pubblicazione originale risale al 1975.

La formazione è un assemblaggio di all-star del rock che include tra gli altri Todd Rundgren, Carmine Appice, Ian Paice (Deep Purple), Rick Wakeman (Yes), Geoff Tate (Queensrÿche), Rat Scabies (The Damned), Jah Wobble (PiL), James LaBrie (Dream Theater) oltre ai virtuosi della chitarra Joe Satriani e del basso Bootsy Collins.

Ecco ora la tracklist dell’album tribute con le indicazioni dei partecipanti ad ogni brano:

"Shine On You Crazy Diamond" (Parts 1-5) feat. Geoff Tate, Steve Hackett, Billy Sheehan, Mel Collins, Geoff Downes, Ian Paice

"Welcome To The Machine" feat. Todd Rundgren, Rick Wakeman, Tony Levin

"Have A Cigar" feat. James LaBrie, Steve Stevens, Patrick Moraz, Rat Scabies, Jah Wobble

"Wish You Were Here" feat. Rik Emmett, Joe Satriani, Edgar Froese, David Ellefson, Carmine Appice

"Shine On You Crazy Diamond" (Parts 6-9) feat. Rod Argent, Steve Hillage, Ian Paice, Bootsy Collins

“Still Wish You Were Here: A Tribute To Pink Floyd” sarà disponible anche in un’edizione in vinile colorato a tiratura limitata.