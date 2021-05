Korn in concerto al Milano Summer Festival nel 2022

I Korn si esibiranno il 7 giugno 2022 all'Ippodromo SNAI di San Siro nell'ambito del Milano Summer Festival nella loro unica data italiana: lo annuncia Live Nation, ricordando che i padri del nu metal si sono esibiti per l'ultima volta nel nostro paese nel 2017. I biglietti per il concerto saranno disponibili in anteprima per gli iscritti a MyLiveNation dalle 11 di mercoledì 26 maggio su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti partirà invece dalle 12 di giovedì 27 maggio.

Forse per ascoltare un nuovo album di inediti dei Korn non si dovrà attendere ancora molto. A margine di un’intervista rilasciata a “Kerrang!” e ripresa dal magazine musicale online Loudwire, infatti, il frontman della band Jonathan Davis ha confermato che durante la pandemia la formazione di Bakersfield ha lavorato sul seguito di “The Nothing” (leggi qui la nostra recensione), il tredicesimo album in studio del gruppo uscito nel 2019. “Abbiamo appena finito di scrivere un disco”, ha spiegato Davis, prima di sottolineare le difficoltà riscontrate durante le lavorazioni per via della distanza tra i vari componenti dei Korn. “Io sono a Bakersfield, un paio dei ragazzi sono a Los Angeles e un altri a Nashville. È uno sforzo divino riuscire a riunirci tutti insieme per fare qualcosa. Dobbiamo pianificare tutto!”, ha raccontato la voce della band nu metal: “Sono sicuro che ci sono un miliardo di altre band pronte a pubblicare nuova musica”.