Bob Dylan, Charlie Cinelli lo canta in dialetto bresciano. Il testo

Si intitola "Te salüde Angilina" la versione in dialetto bresciano registrata da Charlie Cinelli, "local hero" della città della Leonessa, di "Farewell Angelina" di Bob Dylan.

"Te salüde Angilina" fa parte di un album che Cinelli sta per pubblicare dal titolo "Tale e quale": un progetto nato durante il lockdown insieme a Luca Visigalli, bassista e arrangiatore che ha coinvolto Nicola Oliva alle chitarre, Diego Corradin batteria, Nicola Peruch organo e Stevan Martinovic al mixaggio, ognuno dallo studio di casa sua, io ho cantato e suonato le acustiche.

Il video è stato ripreso diretto e montato da Cristiano Mondini (TRK studio); a fondo pagina troverete il testo in dialetto e la sua traduzione in italiano.

Dice Cinelli:

La cosa nuova per me è stata tradurre i testi cercando, col mio dialetto, di mantenerne il significato e questo ha funzionato anche per gli altri brani scelti per l'album come "Father and son" di Cat Stevens ("Bubà e fiöl"), "The road" di Jackson Browne ("Turne a cà"). Ma stiamo anche lavorando su un pezzo di Ry Cooder, “Down in Hollywood”, che nella mia versione diventerà “Zò en cità”: la storia di un gruppo di amici di paese che sbarcano a Brescia una notte di follie. E abbiamo appena pubblicatro il video di "La to cansù" ("Your song" di Elton John).

Per la verità non è la prima volta che Cinelli "trasla" in vernacolo bresciano un successo internazionale: nel 2014 aveva realizzato una sua versione di "Do they know it's Christmas", interpretata coralmente da artisti bresciani. Il progetto era stato promosso e organizzato da Diego "Gu" Spagnoli, da anni braccio destro di Vasco Rossi per i concerti live (e in passato bassista della band ska bresciana "The Gangsters").

Ma non è tutto. Come informa Claudio Andrizzi dal quotidiano locale "Bresciaoggi",

"'Va Gina'di Charlie & The Cats diventa «Va-Vaccino-Va» in un video girato giovedì dai due artisti in piazza Loggia. Un’operazione nella quale sono coinvolti anche i fan proprio grazie e Spagnoli, che dai social ha mandato un appello chiedendo ai suoi follower di inviare dei piccoli video riprendendosi mentre fanno il segno V con indice e medio. V come Vittoria, solitamente, ma in questo caso V come Vaccino, con la speranza di poter finalmente uscire da una situazione che sta mettendo in ginocchio il mondo dello spettacolo".

TÈ SALÜDE ANGILÌNA

TÈ SALÜDE ANGILÌNA LE CAMPANE DÈL RÈ

I’HA ROBADE I BRIGANCC

G’HO DÈ CURIGA DRÉ

ÈL TRIANGOL ÈL SUNA E LE TROMBE LE PIANS

TÈ SALÜDE ANGILÌNA ÈL CIÉL ÈL BRÜSA

E MÉ G’HO DÈ ‘NDA

OCOR MÌA DAS LA CULPA

OCOR MIA ‘NCAPELÀS

L’È AMÒ CHÈLA LA STORIA

GH’È NIÈNT DÈ SPIEGÀ

CHE LA TAOLA L’È ÖDA SÖLA RIVA DÈL MAR

TÈ SALÜDE ANGILÌNA ÈL CIÉL ÈL TRÈMA

E MÉ G’HO DÈ ‘NDA

I FANC, LE REGINE I G’HA MOLAT ÈL PIASSAL

SINQUANTADÙ SÉNGHEGN

I COR DRÉ AL CAPORAL

NÈL POSTO ‘NDO ‘L DIAOL

È ‘L CAMPIÙ I’ERA ISTÈSS

TÈ SALÜDE ANGILÌNA ÈL CIÉL ÈL CAMBIA

E MÉ CAMBIE ADÈS

I PIRATI ‘N PO’ SGUÈRS

TACAI VIÀ SOTA ‘L SUL

I GHÈ SPARA ALE LATE

E GIÜ ‘L CIAMA “PULL”

I VICINI I APLAUDE TÖCC I CULPI CHE È FÒ

MA TÈ SALUDE ANGILÌNA ÈL CIÉL ÈL CULÙRA

E DÈ ONDA ME ‘NDO

KING KONG L’È SÖL TÈT

CHE ‘L BALA COI SÒ GIUPÌ

TANGO A LA VALENTINO ‘NTAT CHÈ I BICHÌ

PER SCONDER I MORCC I GHÈ SARA FÒ I ÖCC

MA TÈ SALÜDE ANGILÌNA

ÈL CIÈL ÈL G’HA ERGÒGNA

VÈ SALÜDE TÖCC

LE MITRAGLIE LE USA

I GIUPÌ I TÖ SÖ I PLÒC

I COLÉGA LE MINE AI OROLÒI COL TIC TÒC

CIAMEM COME TA ÖLET

MÈ SÉ TIRE MÌA ‘NDRÉ

MA TÈ SALÜDE ANGILÌNA ÈL CIÉL ÈL SCIÒPA

ÒI MIA SCIOPÀ MÉ



Traduzione in italiano:

Ti saluto Angelina le campane del re

Le han rubate i briganti le devo rincorrere

Il triangolo suona e le trombe piangono

Ti saluto Angelina il cielo brucia

E io devo andare

Non serve darsi la colpa non serve arrabbiarsi

È ancora quella la storia non c’è niente da spiegare

Qui il tavolo è vuoto sulla riva del mare

Ti saluto Angelina il cielo trema

E io devo andare

I fanti, le regine hanno lasciato il piazzale

Cinquantadue zingari vanno dietro al caporale

Nel posto dove il diavolo e il campione erano uguali

Ti saluto Angelina il cielo cambia

E io cambio adesso

I pirati un po' sguerci attaccati là sotto il sole

Sparano alle latte e qualcuno chiama il pull

I vicini applaudono a tutti i colpi che escono

Ma ti saluto Angelina il cielo si colora

E io me ne vado veloce

King Kong è sul tetto che balla coi suoi pupazzi

Tango alla Valentino mentre i becchini

Per nascondere i morti gli chiudono gli occhi

Ma ti saluto Angelina il cielo ha vergogna

Vi saluto tutti

Le mitraglie gridano e i pupazzi raccolgono i sassi

Collegano le mine agli orologi col tic toc

Chiamami come vuoi non mi tiro indietro

Ma ti saluto Angelina il cielo scoppia

Non voglio scoppiare io