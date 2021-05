Orietta Berti ricanta la sigla di "Lupin III"

Uscirà il 18 maggio “Lupin III”, sigla del famoso cartone animato, brano con le musiche di Franco Micalizzi e il testo di Franco Migliacci, nell'interpretazione di Orietta Berti.

Franco Micalizzi:

“Mi ricordo che molti anni fa, quando l’editore della allora RCA mi chiese di scrivere la sigla della serie di cartoni animati di Lupin III dicendomi che pensava ad un bel ‘valzerone’ alla francese, ne fui molto contento poiché è un genere musicale che ho sempre amato, così positivo e romantico pieno di colori dal suono dell’'accordeon' al tempo di valzer così romantico. Due giorni dopo, era una domenica mattina, venivano a pranzo a casa i miei amatissimi genitori, ed aspettandoli, scesi in studio e iniziai a pensare al brano musicale che volevo comporre e, dopo due o tre false partenze, ecco arrivare la cellula giusta, quella che ti fa immediatamente capire che sei in rotta verso il porto che desideri. Credo che tutta l’operazione sia durata una ventina di minuti, trascorsi i quali, il tema di Lupin era finito con mia grande soddisfazione.

Grazie, inoltre, all’amico carissimo Franco Migliacci (lui, sì, un vero mito del pop italiano) per aver scritto con grande efficacia il testo che ha molto contribuito al successo. Il tutto si concluse con la versione discografica realizzata in Romagna dalla famosa orchestra Castellina/Pasi.

Quanti messaggi negli anni ho ricevuto da signori quarantenni o giù di lì, che mi ringraziano e mi lodano per aver scritto questo romantico tema che, mi dicono, ha accompagnato tutta la loro infanzia e la loro gioventù. È naturale che quando lo riascoltano la loro mente ritorni a quegli indimenticabili anni innescando quella dolce nostalgia che tutti abbiamo provato in situazioni analoghe. Oggi sono io che vorrei dire loro grazie per le lodi, le belle parole e la considerazione e l’affetto.

E poi cosa dire per l’eccezionale interprete, la bravissima e dolcissima Orietta Berti che ha voluto cantare questo 'cult' in maniera stupenda con la sua bella voce davvero unica. Grazie Orietta, nessuno come te poteva riproporre con tanto sentimento e poesia il tema di Lupin, che, mi auguro, ascolteremo per molti anni ancora.”