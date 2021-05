Amici 2021, i risultati del televoto: ecco con quanti voti di differenza ha vinto Giulia

All'indomani della finale della ventesima edizione, che si è conclusa con la vittoria della ballerina Giulia Stabile, prima donna a vincere nel circuito danza e poi ad avere la meglio anche su un cantante nella storia del talent condotto da Maria De Filippi, la produzione di "Amici" ha diffuso tramite i canali social ufficiali del programma tutti i dati relativi ai risultati del televoto. Ci sono naturalmente anche quelli relativi a quanti voti ha ricevuto Giulia nella finalissima contro il cantautore Sangiovanni.

Sangiovanni ha vinto il circuito canto contro Aka 7even e Deddy con il 39,63% delle preferenze del pubblico da casa. Al secondo posto Aa 7even, con il 32,09% dei voti. Al terzo Deddy, con il 28,28% delle preferenze.

Giulia ha avuto la meglio nel circuito danza contro l'altro ballerino finalista, Alessandro, con il 63,17% dei voti contro i 36,83% del suo avversario.

Ricordiamo che per quanto riguarda la finale del circuito canto e quella del circuito danza, oltre al pubblico da casa tramite il televoto hanno votato anche i professori del talent show (Arisa, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi per quanto riguarda il canto, Veronica Peparini, Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano per quanto riguarda la danza) e i giudici del programma (Stash dei Kolors, Stefano De Martino e Emanuele Filiberto di Savoia), ma i voti non erano palesi.

Nella finalissima a due tra Giulia e Sangiovanni per decretare il vincitore assoluto della ventesima edizione di "Amici" ha votato solamente il pubblico da casa tramite il televoto. Che ha assegnato la vittoria alla ballerina con il 59,78% delle preferenze: una vittoria netta su Sangiovanni, che si è fermato - nonostante i pronostici alla vigilia lo dessero come favorito e i numeri sulle piattaforme di streaming fossero dalla sua - al 40,22% delle preferenze.