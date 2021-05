Amici 2021: Sangiovanni accede alla finalissima

Ha preso il via la puntata finale di Amici 2021, al termine del quale si scoprirà chi fra i cantanti Aka7even, Sangiovanni e Deddy e i ballerini Alessandro e Giulia alzerà la coppa della ventesima edizione del talent di Maria De Filippi.

La puntata, trasmessa questa sera su Canale 5 in diretta dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios di Roma, si è aperta con una prima fase divisa in due circuiti durante i quali si sono esibiti rispettivamente gli allievi della classe di canto e i danzatori per scoprire i due candidati alla vittoria finale.

Al termine della prima sfida tra i cantati Aka7even, Deddy e Sangiovanni, quest’ultimo si è guadagnato l’accesso alla finalissima, durante la quale si scontrerà contro uno dei due ballerini in gara.

A decretare il vincitore assoluto di Amici 2021, che si aggiudicherà il trofeo e un premio del valore di 150 mila euro in gettoni d’oro, sarà il pubblico da casa che attraverso il televoto voterà il proprio allievo preferito.

Oltre che quella della giuria omposta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash e dei professori delle tre squadre che si sono affrontate nel corso di questa edizione del programma - Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Arisa e Lorella Cuccarini, Veronica Peparini e Anna Pettinelli - la finale conta della partecipazione in qualità di ospiti di Pio e Amedeo. Superospite della serata, però, è la vincitrice della precedente edizione, Gaia, che oltre a presentare il suo nuovo singolo “Boca” con Sean Paul, al termine della finale passerà il testimone al concorrente trionfatore di Amici 2021