Quella vigilia di Natale tra Valerio Lundini e Ghemon

Valerio Lundini colpisce ancora. Nelle scorse settimane 'vittime' delle spiazzanti e stralunate interviste del comico romano, presentatore del programma televisivo di Rai 2 "Una pezza di Lundini", sono caduti i Maneskin, Francesca Michielin e Bugo. Nella puntata di ieri sera l'ospite intervenuto in trasmissione è stato Ghemon, che è entrato in scena unendosi (vedi a partire dal minuto 7.30 di questo video) a Lundini e alla sua band, i Vazzaniki, per interpretare una canzone dedicata alla costumista del programma ora in dolce attesa, alla quale vanno i nostri migliori auguri.

Dopo la breve performance musicale Valerio Lundini ha fatto accomodare il rapper campano dietro una tastiera per procedere alla consueta intervista. I due hanno ricordato un gustoso aneddoto che li ha visti incredibilmente protagonisti qualche anno fa, nei giorni precedenti il Natale, quando riuscirono a incontrarsi in un autogrill a Teano (località che in passato vide un altro incontro) per scambiarsi gli auguri. E' seguita poi una intervista al comico Frank Matano e, a chiudere, Ghemon, accompagnato dai Vazzaniki, ha proposto la cover di “O' camionista”, brano pubblicato dagli Squallor nell'album “Manzo” del 1986.