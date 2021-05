Domande assurde, risposte enigmatiche. Cosa è successo tra Bugo e Valerio Lundini? Ieri sera il cantautore di "Sincero" è stato ospite di "Una pezza di Lundini", il programma di seconda serata condotto dal comico romano su Rai2. E insieme hanno messo in scena un'intervista spiazzante, dopo quelle con co-protagonisti i Maneskin e Francesca Michielin delle scorse puntate.

L'ospitata di Bugo si è aperta con una ironica presentazione preparata dagli autori del programma in cui si parlava del cantautore come di un personaggio "divenuto iconico con un episodio occorso a Sanremo 2020 in cui Bugo ha raggiunto la galleria dell'Ariston minacciando di buttarsi di sotto. Pippo Baudo è intervenuto a fermare i suoi folli propositi, purtroppo senza risultato". Come andarono veramente le cose, al di là dell'ironia, lo ricordiamo tutti: Bugo lasciò il palco dopo che Morgan cambiò il testo di "Sincero", insultandolo, e la coppia venne esclusa dalla gara.

Poi è cominciata l'intervista vera e propria, con Lundini che ha invitato Bugo a fare un'intervista interattiva, invitando il pubblico a recuperare domande e risposte.

In sostanza, sia le prime che le seconde erano poste sotto forma di enigmatiche frasi che rimandavano a titoli di canzoni, didascalie di post su Instagram o frasi pronunciate nelle precedenti puntate del programma. Come in una sorta di caccia al tesoro indirizzata agli spettatori del programma, o di rebus: "La mia risposta è la sesta canzone dell'album 'Che fantastica storia è la vita' di Venditti", "Seconda vignetta dell'undicesima tavola di 'Giallo scolastico' di Andrea Pazienza'", "Didascalia dell'undicesima foto caricata sul profilo Instagram dei Vazzanikki", "La prima frase che ha detto Emanuela Fanelli nella scorsa puntata dopo l'intervista a Fabio Caressa", e via dicendo. .

Qualcuno, tra gli spettatori, si è divertito a risolvere il rebus, pubblicando sui social le domande e le risposte dell'intervista, decifrate:

Intervista di Bugo a #UnaPezzaDiLundini pic.twitter.com/04IaBEnkEc — Lundini Out of Context (@lundiniooc) May 4, 2021

Alla fine, Bugo si è messo a cantare un pezzo di Vasco, "Asilo republic":