Francesca Michielin, Valerio Lundini e la cover del Quartetto Cetra: video

"Com'è stato fare X Files?": dopo i Maneskin, tocca a Francesca Michielin farsi intervistare da Valerio Lundini. La seconda puntata della nuova stagione di "Una pezza di Lundini", il programma condotto dal comico romano in seconda serata su Rai2 ogni martedì, ha visto la cantautrice veneta prestarsi ad una delle esilaranti interviste del padrone di casa. "Tu sei fidanzata con Fedez?": "No", la risposta della Michielin. "Ma fate canzoni insieme": "Sì, ma non siamo fidanzati". "Nemmeno sposati?", "No, lui è sposato con un'altra persona", e via così.

Con Valerio Lundini, poi, Francesca Michielin - reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2021 in coppia con Fedez con "Chiamami per nome" - ha anche cantato un successo del Quartetto Cetra, lo storico gruppo vocale composto da Lucia Mannucci, Felice Chiusano, Giovanni Giacobetti e Virgilio Savona, "Però mi vuole bene". Ad accompagnare la cantautrice la band dei Vazzanikki, capitanata da Valerio Lundini

La scorsa settimana i Maneskin disorientarono i telespettatori presentandosi nello studio del programma in cinque, anziché in quattro: oltre a Damiano David, alla bassista Victoria De Angelis, al chitarrista Thomas Raggi e al batterista Ethan Torchio c'era anche il misterioso Leon, presentato come il secondo chitarrista della band di "Zitti e buonI". Alla gag abboccarono anche alcuni fan del gruppo.

“Una pezza di Lundini”, prodotto da Rai2 con la collaborazione di Stand By me, è un programma di Giovanni Benincasa e Valerio Lundini. Con Emanuela Fanelli. A cura di Daniela di Mario. Regia di Cristiano D’Alisera e Fabrizio Cofrancesco.