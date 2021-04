I Maneskin intervistati da Lundini: “Quanto vi drogate?”

Nel mirino di Valerio Lundini, questa volta, sono finiti i Maneskin. Ieri sera è tornata in tv “Una pezza di Lundini, lo show comico rivelazione della passata stagione, in seconda serata su Rai 2 ogni martedì alle 23.45, che vede protagonista il conduttore e comico romano, capace di creare, attraverso le sue interviste, un clima surreale e spiazzante, accompagnato dall’attrice Emanuela Fanelli e dalla band dei Vazzanikki. Lundini, con i Maneskin ospiti, infarcisce l’intervista, volutamente fuori dalle righe, di giovanilismi e altri luoghi comuni fra droga, alcool e sesso. Insomma, tutti i cliché del rock. “Quanto vi fanno schifo gli anziani?, “Vi drogate?”, “Emanuela, tu non conosci i Maneskin per ragioni anagrafiche”, “La peggior canzone del Festival?”, sono solo alcune delle battute taglienti della serata. Per non parlare di quando ha sottolineato la bravura della bassista Victoria “in quanto donna” (poco prima aveva donato i fiori alla Fanelli con la stessa motivazione). Un’intervista spassosa e divertente. Una curiosità: Lundini, nell'ultima edizione del Festival di Sanremo, insieme a Roy Paci, ha accompagnato Fulminacci nella serata dei duetti.