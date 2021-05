Rock and Roll Hall of Fame 2021: eletti Foo Fighters, Jay-Z e Tina Turner

La Rock & Roll Hall Of Fame ha annunciato l'elenco dei candidati di quest'anno. Nella categoria 'performers' i nomi dei magnifici inclusi nella leva del 2021 sono: Foo Fighters, Jay-Z, Tina Turner, Go-Go's, Carole King e Todd Rundgren. Mentre LL Cool J, Billy Preston e Randy Rhoads riceveranno il Musical Excellence Award. Kraftwerk, Gil Scott-Heron e Charley Patton verranno premiati con l'Early Influence Award.

La cerimonia di investitura quest'anno si terrà presso la Rocket Mortgage FieldHouse a Cleveland (Ohio), il prossimo 30 ottobre. A seguire la lista dei premiati.

Performers Category

Foo Fighters

Jay Z

I Go-Go's

Carole King

Todd Rundgren

Tina Turner



Ahmet Ertegun Award

Clarence Avant



Musical Excellence Award

LL Cool J

Billy Preston

Randy Rhoads



Early Influence Award

Kraftwerk

Gil Scott-Heron

Charley Patton

Il presidente della Rock and Roll Hall of Fame John Sykes ha dichiarato: “Questa è la classe più diversificata nella storia della Rock & Roll Hall of Fame. Rappresenta davvero il continuo impegno della Hall per onorare gli artisti che hanno creato non solo il rock and roll, ma il suono della cultura giovanile".



Sykes ha poi continuato sottolineando che: "È molto difficile essere inseriti due volte, quest'anno ne abbiamo", riferendosi a Dave Grohl, Tina Turner e Carole King già facenti parte dell'arca della gloria del rock.

La King venne inserita nel 1990 insieme al suo ex compagno Gerry Goffin come autrice; Tina Turner entrò nel 1991 come facente parte del duo Ike & Tina Turner; mentre Dave Grohl venne accolto nel 2014 in qualità di batterista dei Nirvana. Sykes ha inoltre detto: "È un anno raro anche perché tre dei sei reclutati sono donne: Tina, Carole e le Go-Go's. Ciò dimostra il potere, la rilevanza e il riconoscimento delle donne nella musica".

Tra i finalisti di quest'anno che non sono riusciti ad essere eletti, nomi eccellenti come quelli di Kate Bush, Chaka Khan, Devo, Iron Maiden, New York Dolls, Dionne Warwick, Fela Kuti e Mary J. Blige.

I premiati della classe del 2021 sono stati decisi da un organo di voto composto da oltre 1.000 artisti, storici e membri dell'industria musicale, combinato con il voto dei fan sul sito web della Rock & Roll Hall of Fame.