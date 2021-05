Mondo vinile: Caparezza, R.E.M., Sottotono

Bentornati alla rubrica di Rockol dedicata a tutto cià che ruota attorno al vinile: le notizie, le edizioni limitate, gli album da riscoprire in questo formato, la classifica.

Gli album della settimana: Caparezza e Vasco Brondi

Due album diversi, e complementari. Da un lato "Exuvia", di Caparezza: il rapper ormai gioca in un campionato tutto suo, con un on’opera fuori dal tunnel delle mode, tra rap e canzone d'autore. “Exuvia”, è uno dei lavori più ambiziosi della sua carriera. Dall'altro lato Vasco Brondi e "Paesaggio Dopo La Battaglia", il primo album dopo il passaggio da Le Luci Della Centrale Elettrica al suo nome di battesimo: tra buddismo e meditazione, un disco punk nell'attitudine, più che nei suoni.

L'esclusiva:

Sono tornati i Sottotono: “Originali” è il nuovo album in uscita il 4 giugno, anticipato dal singolo "Mastroianni": è disponibile in questa esclusiva versione speciale in vinile blu a tiratura limitata.

Tra le altre nuove esclusive, "Darwin!" del Banco di Mutuo Soccorso in vinile rosso numerato limitato e "Per un amico" della Premiata Forneria Marconi, in vinile giallo numerato limitato.

Da recuperare in vinile: i R.E.M.

La scorsa settimana, abbiamo intervistato in esclusiva Michael Stipe, che ha raccontato la sua carriera dopo la band, accennando - tra le altre cose - al suo amore per la grafica delle copertine. Un'ottima occasione per andare a riscoprire gli album dei R.E.M.: grande formato, stupende immagini e ottima musica. L'ultima uscita è la ristampa di "Monster"; in autunno arriverà quella di "New adventures in Hi-Fi", ma si trova praticamente tutta la discografia e alcune uscite recenti inedite, come il "Live at the BBC".

La classifica della settimana

Tre nuove entrare in testa alla classifica: "Taxi driver" di Rkomi al numero 1 e, a seguire, il "Live@knebworth" dei Pink Floyd e "Walls" di Louis Tomlinson. "Multisala" di Franco 126 esce dalla top 20 Achille Lauro scivola all'8° posto. Continua la presenza Harry Styles, ospite fisso da settimane con i suoi due album (questa settimana 4° e 6°). Qua la classifica completa della settimana.