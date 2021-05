Jesy Nelson spiega perché ha lasciato le Little Mix

Jesy Nelson ha rivelato, in una intervista rilasciata alla rivista Cosmopolitan, quale è stato l'esatto momento in cui si è resa conto che avrebbe lasciato il suo gruppo, le Little Mix. La 29enne cantante inglese ha fatto parte del gruppo sin dalla sua formazione all'edizione britannica del talent X Factor nel 2011, ed ha annunciato la sua uscita dalla band lo scorso dicembre.



Nel corso dell'intervista la Nelson ha spiegato come lo stare nel gruppo abbia influito negativamente sullo stato della sua salute mentale.

La decisione di lasciare le Little Mix l'ha presa, ha detto, dopo avere avuto un attacco di panico durante le riprese del video di "Sweet Melody", brano incluso nell'ultimo album della band, "Confetti", pubblicato nel novembre 2020.

Ha raccontato Jesy: "Ero diventata una persona diversa. Ero sempre ansiosa. Ogni volta che dovevamo fare un video, mi mettevo addosso un'enorme pressione per cercare di perdere peso". E ha continuato ancora: "Ero in lockdown e avevo messo su un po' di peso, ma non mi importava. Mi hanno detto, 'Hai da fare un video tra un paio di settimane' e sono andata nel panico. Ho fatto questa dieta estrema, con frullati sanguinolenti e ho cercato di mangiare il meno possibile. Il giorno del video di "Sweet Melody" ho avuto un attacco di panico sul set perché non avevo l'aspetto che volevo e ho trovato molto difficile essere felice e divertirmi."Jesy Nelson ha inoltre spiegato che stava "singhiozzando nel camerino" ed è allora che un suo caro amico le ha consigliato di smettere. "Per troppo tempo mi sono preoccupata di non deludere le altre persone. L'unica persona che avrei dovuto cercare di rendere felice era me stessa e non lo stavo facendo. Avevo bisogno di farlo per la mia salute mentale."Jesy Nelson, lasciate le compagne di band, si sta concentrando per sviluppare una carriera solista, mentre le Little Mix, ora composte da Perrie Edwards, Jade Thirlwall e Leigh-Anne Pinnock, hanno deciso di continuare in tre.