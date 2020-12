Jesy Nelson lascia le Little Mix

Jesy Nelson ha lasciato le Little Mix, spiegando che essere una pop star ha "davvero messo a dura prova la mia salute mentale". Il mese scorso la 29enne cantante aveva annunciato che si sarebbe presa una pausa prolungata dal gruppo per "motivi medici privati", ora ha formalmente lasciato il gruppo.

Le Little Mix – ora formate da Leigh-Anne Pinnock, Perrie Edwards e Jade Thirlwall – hanno diramato la notizia attraverso il loro account Twitter, mentre la Nelson ha pubblicato un lungo messaggio sul suo profilo Instagram.

La musicista inglese ha detto di aver preso la sua decisione "dopo molte riflessioni e con il cuore pesante. Ho bisogno di passare un po' di tempo con le persone che amo, facendo cose che mi rendono felice". Ha scritto ancora: “Gli ultimi nove anni nelle Little Mix è stato il periodo più incredibile della mia vita. Abbiamo realizzato cose che non avrei mai pensato possibili. Dalla vittoria del nostro primo Brit Award ai nostri spettacoli esauriti all'O2. Avere amicizie e fan in tutto il mondo non posso ringraziarvi abbastanza dal profondo del cuore per avermi fatto sentire la ragazza più fortunata del mondo". E poi: “La verità è che recentemente far parte della band ha davvero messo a dura prova la mia salute mentale. Trovo molto difficile la pressione costante di stare in un gruppo femminile e di essere all'altezza delle aspettative." E ha chiuso il post con queste parole: "Voglio soprattutto dire grazie a Jade, Perrie e Leigh-Anne per alcuni dei ricordi più incredibili che non dimenticherò mai".

Le Little Mix hanno così salutato la loro compagna: “Dopo nove incredibili anni insieme, Jesy ha deciso di lasciare le Little Mix. Questo è un momento incredibilmente triste per tutte noi, ma sosteniamo pienamente Jesy. La amiamo moltissimo e concordiamo sul fatto che sia davvero importante che lei faccia ciò che sia giusto per la sua salute mentale e il suo benessere. Noi ci stiamo ancora godendo moltissimo il nostro viaggio nelle Little Mix, noi tre non siamo pronte a finire. Sappiamo che l'addio di Jesy sarà una notizia davvero sconvolgente per i nostri fan. Vi amiamo tanto ragazzi e vi siamo grate per la vostra lealtà e per il continuo supporto. Non vediamo l'ora di vedervi in tour. Jade, Perrie e Leigh-Anne."

After an amazing 9 years together Jesy has made the decision to leave Little Mix. This is an incredibly sad time for all of us but we are fully supportive of Jesy. — Little Mix (@LittleMix) December 14, 2020

Le Little Mix si sono formate durante l'ottava serie di X-Factor nel 2011, edizione vinta dal gruppo. La formazione britannica ha al suo attivo sei album: "DNA" (2012), "Salute" (2013), "Get Weird" (2015), "Glory Days" (2016), "LM5" (2018) e "Confetti", pubblicato lo scorso novembre.