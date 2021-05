Concerti, Van Der Graaf Generator: il tour italiano è rinviato al 2022

A causa del protrarsi su scala mondiale dell’emergenza sanitaria e delle relative limitazioni, i concerti dei Van der Graaf Generator inizialmente previsti per il 2020 e poi rinviati al settembre di quest’anno sono nuovamente rinviati alla primavera del 2022. Ai concerti già annunciati si aggiunge una nuova data in Piemonte, secondo il seguente calendario:

30 Aprile 2022 – Fontaneto d’Agogna (No), Phenomenon

2 Maggio 2022 – Genova, Politeama Genovese

3 Maggio 2022 – Roma, Auditorium Parco della Musica/Sala Sinopoli

5 Maggio 2022 – Bologna, Teatro Celebrazioni

6 Maggio 2022 – Brescia, Gran Teatro Morato

8 Maggio 2022 – Padova, Gran Teatro Geox

9 Maggio 2022 – Milano, Teatro Nazionale CheBanca!

I biglietti già emessi sono validi per le date riprogrammate. Chi fosse impossibilitato a partecipare può rivendere il suo biglietto tramite la piattaforma fan-to-fan autorizzata del circuito di vendita da cui ha inizialmente effettuato l’acquisto; in nessun caso è opportuno rivolgersi ai siti di secondary ticketing.

Come precedentemente comunicato, chi avesse acquistato un biglietto per il concerto milanese inizialmente previsto all’Auditorium e poi spostato al Teatro Nazionale CheBanca! e non avesse ancora ricevuto la mail con la conferma del nuovo posto assegnato, può scrivere all’indirizzo cambi@barleyarts.com allegando la foto del biglietto.