Shel Shapiro, il ritorno alla canzone. Videointervista

Il 7 maggio 1966, come dire 55 anni fa precisi, conquistavano il Disco Giallo del primo posto nella trasmissione radiofonica "Bandiera Gialla" con "Che colpa abbiamo noi". Prendendo questo pretesto, abbiamo chiaccherato con Shel di molti argomenti; non solo del passato, suo e dei Rokes, ma anche del suo presente (ha un nuovo disco in lavorazione), dei suoi lavori nel cinema e in TV, di come è cambiata l'industria musicale... Buona visione!