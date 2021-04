Pantera, gli album dal migliore al peggiore secondo Phil Anselmo

In una recente intervista rilasciata a Revolver, Phil Anselmo ha classificato in ordine dal migliore al peggiore gli album dei Pantera su cui ha cantato. Una classifica curiosa che sta facendo molto discutere i fan.

01. “Reinventing The Steel” (2000)

02. “Far Beyond Driven” (1994)

03. “Vulgar Display Of Power” (1992)

04. “The Great Southern Trendkill” (1996)

05. “Cowboys From Hell” (1990)

06. “Power Metal” (1988)

In una recente intervista rilasciata ad Eonmusic invece il bassista del gruppo Rex Brown ha dichiarato quanto segue circa gli album “Metal Magic” (1983), “Projects In The Jungle” (1984) e “I Am The Night” (1985) che i Pantera registrarono con il cantante Terrence Lee “Terry” Glaze e le cui copie originali sono ormai dei pezzi da collezione:

“E’ come guardare i tuoi vecchi quaderni di scuola e pensare ‘Quanta strada ho fatto…’. […] Il vecchio cantante? Non andava da nessuna parte. Non era sulla lunghezza d’onda di noi tre. Non ha mai avuto un lavoro nella sua vita. Lo vedo dire cazzate sulle riviste e penso: ‘Amico, sei stato nella band per quattro cazzo di anni e ora pretendi che ti sia riconosciuta la fama 35 anni dopo? Mi spiace, hai perso il treno. Non voglio dare credito a chi non lo merita. Quando Phil entrò, la band divenne qualcosa di diverso e quelli sono i Pantera che conosciamo e il motivo per cui non parliamo mai di quegli album”