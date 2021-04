Billie Eilish, ecco i dettagli sul nuovo disco: sappiamo titolo e data

Il seguito di "When we all fall asleep, where do we go?" ora ha un titolo una data d'uscita. I dettagli rivelata con delle affissioni in varie città, immediatemente fotografate, postate sui social e diventate virali.

Il secondo album della popstar americana si intitola "Happier Than Ever" ed arriverà il 30 di luglio. La cantante non ha confermato direttamente, ma questa foto di un cartellone, che riporta esplicitamente la parola "Album" è inequivocabile

billie eilish - happier than ever - 30 july pic.twitter.com/L9CSfyiwyf — kelson comentando bbb (@kelsucker) April 27, 2021

Finora sono usciti i singoli "My future" e "Therefore I am". Con "Lo vas a olvidar", in duetto con Rosalía, nonché la partecipazione alla colonna sonora di "Euphoria". E giusto poche ore fa parlavamo di uno frammento della canzone "Happier than ever" inserito in una scena di "The World's a little blurry", il film-documentario per Apple TV+, a cui ha fatto seguito ieri un altro frammento del brano."When I'm away from you / I'm happier than ever / don't you think it's better / da-da-da-da-da", canta Billie nei pochi secondi.

"Happier than ever" è anche il titolo del disco, e l'immagine del cartellone conferma il nuovo colore di capelli della cantante.