Il nuovo colore di capelli di Billie Eilish 'spacca' su Instagram

La foto pubblicata ieri da Billie Eilish sul suo profilo Instagram che la vede ritratta con una chioma biondissima ha fatto il pieno e ha stabilito un nuovo record per quel social media. La notorietà passa anche da queste cose e Billie non è seconda a nessuno.



Il precedente record era nelle mani di Selena Gomez che per il suo ventiseiesimo compleanno nel 2018 ottenne un milione di 'mi piace' in sei minuti.

L'immagine di Billie Eilish, accompagnato da un semplice "pizzicami", viaggia con oltre diciassette milioni di 'mi piace' e, come riporta The Independent, è già uno dei dieci post più apprezzati di tutti i tempi su Instagram.

La capigliatura di Billie è sempre stata variopinta, ma quest'ultimo cambio di direzione ha evidentemente sorpreso piacevolmente i fan. La cantautrice californiana lo aveva annunciato lo scorso mese di dicembre, sempre su Instagram: "Cambierò [i miei capelli] dopo l'uscita del documentario. Sarà la fine di un'era. Vi regalerò una nuova era." Il documentario a cui si riferiva è 'Billie Eilish: The World’s A Little Blurry', uscito a febbraio su AppleTV +.

Che qualcosa bolliva in pentola lo avevano già ipotizzato i fan di TikTok la scorsa settimana poiché la Eilish era sempre ritratta con cappelli e copricapi di varia foggia che le coprivano l'attaccatura dei capelli. Da ieri, per Billie Eilish, e per i suoi numerosissimi ammiratori, è iniziata una nuova era.

Secondo la sua hairstylist, Lissa Renn, ci sono volute sei settimane per 'ripulirle' i capelli neri con le radici verdi. Motivo per cui si ritiene che alla recente cerimonia dei Grammy Awards abbia indossato una parrucca.

In un post ora cancellato sulla sua pagina Instagram, Lissa ha scritto: "Il processo è reale quando fatto bene. (...) Orgogliosa e onorata. Billie è una nostra cliente da oltre sei anni, è molto divertente vederla crescere ed evolversi come artista e come donna. Sono incredibilmente grata per la fiducia riposta in me per creare il suo nuovo stile e l'inizio di una nuova era!".