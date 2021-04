Mondo vinile: Lou Reed, Ornella Vanoni, Franco 126, il sorpasso sul CD

Bentornati alla rubrica di Rockol dedicata a tutto cià che ruota attorno al vinile: le notizie, le edizioni limitate, gli album da riscoprire in questo formato, la classifica. Partiamo dalla notizia che portato, ancora una volta, il vinile un argomento di attualità.

Le news

Se ne è parlato un po' ovunque, non solo in ambito musicale: Nei primi tre mesi del 2021, il vinile ha a superato il CD nelle vendite. È la prima volta in Italia per la prima volta dal 1991.

Secondo i dati difffusi da FIMI (Federazione industria musicale italiana), nel primo trimestre di quest'anno, il vinile è cresciuto del 121% rispetto all'anno prima, mentre il CD è calato del 6%: abbastanza per il sorpasso. Lo streaming domina il mercato della musica registrata (In Italia vale l’80%), mentre il vinile vale oggi l’11%. Insomma, la mania del vinile non accenna a diminuire

L'album della settimana: Franco 126

Cantautorato italiano classico, da Califano e Dalla al meno blastonato - nell'indie - Baglioni. Samba. Funky. Ma anche pop. È davvero un "Multisala" il nuovo album di Franco126, che torna a due anni dalla svolta solista di "Stanza singola" con 10 canzoni con le quali conferma di essere uno degli autori più validi e talentuosi della nuova scena italiana. Oltre a Ceri, che ha prodotto e arrangiato l'album, nel disco suonano Giorgio Poi, Ramiro Levy dei Selton e l'ex Chewingum Colombre. In "Maledetto tempo", ballata malinconica sulla paura di crescere, c'è anche lo zampino di Pietro Di Dioniso, già membro della band culto indipendente romana dei Mostri. Un disco cinematico, speculare a quello del 2019.

Le esclusive

Il 4 giugno esce un 45 giri in edizione limitata di Ornella Vanoni: si tratta di "isole Viaggianti" ed è un doppio Lato A, con un'inedita versione acustica di "Un sorriso dentro al pianto", la canzone scritta per lei da Pacifico e Francesco Gabbani. Si preordina qua. Questa settimana è anche uscito "Solo Esseri Umani", il nuovo album dei nomadi, che è disponibile in versione Vinile Trasparente ( e anche in una versione CD autografata).

L'artista da recuperare in vinile

Una delle più belle ristame degli ultimi mesi è "New york", il capolavoro di Lou Reed, pubblicato in un box con l'album rimasterizzato in doppio vinile, più 3 CD e un DVD. Ma tutta una buona parte della sua discografia è stata ristampata in questo formato negli ultimi anni e vale la pena di una nuovo ascolto, a partire dal box dedicato ai suo dischi per la RCA, dal debutto solista in poi (fu uno degli ultimi progetti curati in vita dal rocker) per arrivare alla versione in vinile bianco di "Coney island baby". Tranquilli, "Metal machine music" non è stato ristampato e potete farne a meno...

La classifica della settimana

Gue Pequeno scende al sesto posto. In testa ci sono i Maneskin con "Teatro d'ira vol. 1", che la scorsa settimana era 14°. A seguire, ben 4 nuove entrate, da Achille Lauro (2°) a Coma_Cose (3°) a Ligabue e Greta Van Fleet (4° e 5°). Nella parte bassa della top ten c'è sempre Harry Styles, ospite fisso da settimane, assieme ai Litfiba (presenti con "Mondi sommersi", la settimana scorsa c'era "Spirito). Chiude la top tem "La voce del padrone" di Battiato. Qua la classifica completa della settimana.