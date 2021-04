Toyah e Robert Fripp a tutto rock con "Silver Machine" degli Hawkwind

Anche domenica 25 aprile i coniugi Fripp, Robert e Toyah, non hanno mancato di proporre ai sempre numerosi fan (ormai affezionati) del loro Sunday Lunch una nuova cover. Nello specifico, quella del brano del 1972 della rock band britannica degli Hawkwind, "Silver Machine".

Come già da qualche settimana ad accompagnare il duo nella loro esibizione casalinga il misterioso e mascherato Sidney Jake alla chitarra. Toyah, come già nella puntata precedente, quando i tre interpretarono a modo loro il classico dei Rolling Stones "Satisfaction", anche questa volta ha il corpo dipinto e canta mentre delle bolle di sapone si diffondono nella stanza spinte (crediamo) da un ventilatore. Sidney Jake, in secondo piano, indossa una maglietta dei Motörhead, in onore di Lemmy Kilmister che, prima di fondare giustappunto i Motorhead, militò per qualche anno negli Hawkwind.

Il video, che è stato pubblicato, come i precedenti, sull'account YouTube di Toyah Willcox è sottotitolato: "Più colori per il corpo e bolle: il trio sulla loro Silver Machine!".