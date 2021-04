Ultimo, il concerto in streaming: le scuse della piattaforma

In seguito ai problemi registrati da "Buongiorno vita - l'evento", sono intervenuti sia Ultimo che la piattaforma: come già riportato da Rockol, ieri sera durante il concerto (che era registrato) diversi utenti hanno segnalato impossibilità di accedere allo streaming.

A seguito dell’accaduto, con conseguenti lamentele sui social di chi aveva acquistato il biglietto per "Buongiorno vita – L’evento” del cantautore di San Basilio, LIVENow ha mandato una mail a chi ha comprato il biglietto attraverso il quale ha porto le proprie scusa “per l’inconveniente” e ha fatto sapere che “tutti i fan che hanno acquistato un biglietto hanno da ora la possibilità di guardare l’evento per le prossime 48 ore”.

Ecco il messaggio:

“Apprezziamo davvero tutti coloro che si sono uniti a Ultimo dal Colosseo stasera.



Il nostro impegno è di a creare una piattaforma che possa supportare gli artisti a connettersi con i loro fan. L’evento di questa sera ha visto un numero di fan che purtroppo non è stato in grado di partecipare a causa dall’elevato traffico di utenti all’inizio del concerto. Ci scusiamo enormemente per l’inconveniente e per non essere stati in grado di soddisfare le aspettative dell’altissimo numero di utenti a causa di un problema tecnico da parte del nostro partner che processa i pagamenti.



Per scusarci tutti i fan che hanno acquistato un biglietto hanno da ora la possibilitá di guardare l’evento per le prossime 48 ore, effettuando il login con le credenziali utilizzate per creare il loro account su LIVENow e cliccando sull’evento in catch-up.



Gli utenti in possesso di un codice che non hanno riscattato il loro codice di accesso, ora possono creare l’account su LIVENow, cliccare sull’evento, ed acquistarlo tramite codice.



Siamo profondamente dispiaciuti e adotteremo ogni opportuno provvedimento per quanto accaduto”.