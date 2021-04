Ultimo: un concerto in streaming dal Colosseo

UItimo in concerto dal Parco archeologico del Colosseo, a Roma. In streaming. Il cantautore romano ha annunciato l'evento a sorpresa sui suoi canali social ufficiali. Il prossimo 22 aprile alle ore 21 la voce de "I tuoi particolari" farà uno show virtuale piano e voce dall'Anfiteatro Flavio, il monumento simbolo della sua città. I biglietti saranno in vendita dalle 16 di oggi, venerdì 2 aprile, al prezzo di 10 euro.

"Io, il mio pianoforte, le mie canzoni e il Colosseo deserto. È così che voglio aspettare ‘Buongiorno vita’, il 22 Aprile alle 21.00. Mancheranno i vostri occhi, le vostre urla; ma vi sentirò vicini, com’è sempre stato e come sarà sempre. Strillate forte, che vi sento", ha scritto Ultimo, che il prossimo 23 aprile pubblicherà il nuovo singolo "Buongiorno vita".

Chi ha acquistato un biglietto per “Ultimo Stadi”, la tournée negli stadi in programma già lo scorso anno e poi rinviata al 2021 a causa delle restrizioni legate alla pandemia (la serie di concerti è formalmente in piedi, in attesa delle disposizioni delle autorità e del governo sui maxi eventi dal vivo italiani previsti quest'estate), ha la possibilità di ottenere il biglietto per “Buongiorno vita - L’evento", in streaming con un prezzo speciale scontato del 50%, pari a 5 euro invece che 10.

Il tour negli stadi di Ultimo dovrebbe partire il prossimo 4 giugno dallo Stadio di Bibione, per poi fare tappa a Torino, Napoli, Firenze, Modena, Ancona, Pescara, Milano, Bari e chiudere il 18 luglio al Circo Massimo di Roma. Nel 2019 il cantautore si è esibito per la prima volta in carriera allo Stadio Olimpico della Capitale, di fronte a oltre 60 mila spettatori.