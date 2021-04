Emerson Lake & Palmer, in uscita il primo volume ufficiale sulla loro storia

E' in uscita il primo libro ufficiale sugli Emerson, Lake & Palmer. La data della pubblicazione non è stata annunciata, ma è prevista entro il 2021. Parlando in un video promozionale Carl Palmer lo ha presentato come "il libro definitivo degli Emerson, Lake & Palmer".

Il 71enne musicista di Birmingham ha detto: "Lo abbiamo messo insieme quest'anno. Sono stato coinvolto dall'inizio alla fine con la famiglia Emerson e con la famiglia Lake. Alcune fotografie non le ho mai viste prima, potete immaginare, dopo tutto questo tempo? Sono stato coinvolto in tutto l'editing, così posso dirvi: questa è la storia per come è andata, come l'ha raccontata il gruppo, perché queste sono le nostre parole. Un libro fantastico".

Carl Palmer, unico membro ancora vivente della band britannica , che formò il gruppo insieme al tastierista Keith Emerson e del cantante e bassista Greg Lake, entrambi morti nel 2016. Nel sito ufficiale del musicista britannico il libro è così presentato "oltre un quarto di milione di parole pronunciate dai musicisti in interviste, registrazioni e film originali e inediti". Il volume è illustrato con "foto classiche, rare, private e inedite degli uomini, della band e del mondo che hanno creato".

Il libro, curato da Palmer, sarà disponibile in tre diverse edizioni deluxe: la 'classic' (grande formato, 272 pagine, copertina rigida a colori), la 'signature' (un'edizione firmata della 'classic', confezionata in una 'scatola personalizzata' con 'oggetti rari extra') e la 'ultimate', che è 'in numero molto limitato'.