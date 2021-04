Annalisa Minetti: la tecnologia la aiuta a 'ritrovare' la vista

Arrivano belle notizie da Annalisa Minetti, che ha dichiarato in un'intervista rilasciata al settimanale Grand Hotel che grazie alla tecnologia potrà tornare a vedere. La 44enne cantante lombarda sta infatti per ricevere uno speciale apparecchio che le permetterà di tornare a percepire tutto quello che la circonda. Due telecamerine saranno i suoi occhi: si tratta di dispositivi che elaborano dati visivi e li trasformano in parole.

Queste le parole della vincitrice del festival di Sanremo 1998 con la canzone "Senza te o con te": "Una speciale tecnologia mi permetterà di riconoscere persone e oggetti. Si tratta di speciali telecamerine grandi quanto un accendino, che vengono poste sulle stecche degli occhiali e funzionano usando il naso come un puntale. In pratica, seguendo la direzione del tuo naso, le telecamere capiscono quello che stai guardando e te lo descrivono all’orecchio tramite un auricolare."

Questa tecnologia porterà una decisa miglioria nella vita quotidiana di Annalisa aiutandola nelle sue attività, che aggiunge emozionata: "In questo sistema si può inserire un registro dei volti dei tuoi familiari e dei tuoi amici associandoli al loro nome. Così, quando per esempio mia figlia mi viene incontro, la vocina mi avvisa: ‘Elena si sta avvicinando’. Sai che vuol dire? Ti cambia davvero la vita!".

Annalisa Minetti perse gradualmente l'uso della vista a partire dall'età di 18 anni quando le viene diagnosticata una retinite pigmentosa e una degenerazione maculare. Ora riesce a vedere ombre e sagome.