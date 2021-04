Donatella Rettore: "Ho 64 anni e patologie, ma ancora niente vaccino"

"Ho 64 anni e patologie, ma ancora niente vaccino. Non sono così anziana, ma sono comunque una ultrasessantenne con patologie. Sono talassemica e ho avuto una neoplasia al seno. Vorrei essere vaccinata": lo ha detto Donatella Rettore intervenendo in collegamento a Domenica In, il contenitore pomeridiano della domenica pomeriggio di Rai1 condotto da Mara Venier.

La voce di "Kobra" ha denunciato i ritardi della campagna vaccinale nella sua regione, il Veneto: "Luca Zaia dice che ci sono stati ritardi nelle consegne e che sono mancate le dosi, ma mi viene da chiedermi: perché nel Lazio o in Liguria sono più avanti? A loro forse le dosi sono arrivate e in Veneto no?".

La cantante, che è tornata quest'anno al Festival di Sanremo dopo ben ventisette anni di assenza, duettando con La Rappresentante di Lista sulle note di "Splendido splendente" nella serata delle cover (la sua ultima partecipazione in gara alla kermesse risale al '94), ha raccontato di essersi dovuta sottoporre a un intervento chirurgico lo scorso anno per un cancro al seno: "Sulle prime ho avuto paura, non sapevo se ne sarei uscita viva. Sia la prima volta, quando mi hanno detto 'dobbiamo togliere un sassolino al seno', sia la seconda, quando mi hanno spiegato che dovevo fare un altro intervento perché il tumore era maligno e c'era il rischio di sviluppare metastasi".