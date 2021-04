Arisa, il nuovo singolo è "Ortica": "Come l'organo sessuale femminile, ricoperto di peli"

L'ortica come l'organo sessuale femminile. Nel presentare sui social il suo nuovo singolo, che uscirà il 23 aprile e che prende il titolo proprio dalla pianta erbacea, Arisa - che sa sempre come conquistare l'attenzione - si lancia in un bizzarro parallelismo:

"L'ortica ha un odore dolce, le foglie dell'ortica hanno una forma che ricorda molto l'organo sessuale femminile, ricoperto di peli. Quando questi peli si spezzano emanano un odore acido e da questi fuoriesce una sostanza urticante. Un po' come diventiamo noi quando ci accorgiamo di non essere amate abbastanza, un po' come ci trattano quando non ci amano più".

La voce di "Sincerità" è stata ospite ieri sera al "Maurizio Costanzo Show". Tirata in ballo in un discorso sulla sessualità, non si è tirata indietro e ha detto la sua: "Mi possono piacere le donne. È un'attrazione non consumata, mentale. Però poi non penso di andarci al letto. Per ora no, almeno. Poi se sarà vi farò sapere. Mi piace più l'abbraccio, il profumo...".

Scritta dalla stessa Arisa e prodotta con Adriano Pennino, "Ortica" arriva dopo "Potevi fare di più", la canzone che la 38enne cantante lucana ha presentato in gara al Festival di Sanremo 2021. La cantante è attualmente impegnata come giudice ad "Amici".