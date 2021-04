Chester Bennington, ritrovate registrazioni del periodo '94-'97

Poco prima del suicidio avvenuto nel 2017, Chester Bennington aveva ritrovato i vecchi amici dei Grey Daze, con l'intenzione di collaborare a qualche nuovo progetto. In onore del compianto compagno di viaggio la band nel giugno 2020 ha pubblicato "Amends", un album in cui alcune canzoni di Chester sono state riarrangiate e riregistrate creando qualcosa di quasi inedito e basato sulle tracce vocali del compianto rocker di Phoenix (leggi qui la nostra intervista alla band).

Durante la lavorazione di questo disco, i Grey Daze hanno però recuperato altre registrazioni della voce di Chester Bennington degli anni in cui era il loro frontman: "Abbiamo trovato musicassette che risalgono al periodo dal 1994 al 1997 - hanno raccontato in un post sulla loro pagina Instagram ufficiale lanciato dall’hashtag #foryouchester - abbiamo dovuto cercare delle apparecchiature speciali per trasferire le tracce da quei vecchi nastri a ProTools, ma la voce di Chester era così perfetta che non abbiamo praticamente neanche dovuto toccarla". I Grey Daze sono entrati in studio ai Sunset Sound di Los Angeles per registrare il loro nuovo album, che conterrà alcuni di questi inediti degli anni ’90 di Chester Bennington. Tra gli ospiti speciali ci saranno Dave Navarro e l’ex Nine Inch Nails Richard Patrick, frontman dei Filter e le figlie di Chester, Lily e Lila.