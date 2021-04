Eurovision Song Contest 2021, a Gabriele Corsi e Cristiano Cristiano Malgioglio il commento TV della finale

Saranno l’autore, performer e personaggio televisivo Cristiano Malgioglio e il comico - già Trio Medusa - e conduttore Gabriele Corsi i due commentatori della serata finale dell’Eurovision Song Contest 2021, in programma il prossimo 22 maggio a Rotterdam, nei Paesi Bassi: la serata - in occasione della quale l’Italia sarà rappresentata dai vincitori dello scorso Festival di Sanremo, i Maneskin - verrà trasmessa in diretta da Rai 1.

Per le due serate semifinali, in programma rispettivamente i prossimi 18 e 20 maggio a partire dalle 20 e 35, il commento in diretta sarà affidato a Saverio Raimondo ed Ema Stokholma: gli show saranno trasmessi - sempre in diretta - sia da Rai 4 che da Radio 2, oltre che da RaiPlay, la piattaforma digitale del servizio pubblico.

Molto noto al pubblico televisivo sia come parte del Trio Medusa - con il quale a partire da fine anni Novanta figurò nello staff delle Iene - che come indipendente, Corsi ha collaborato alla realizzazione dei videoclip musicali di “Ombrelloni” di Simone Cristicchi, nel 2006, e di “Troppa avanti” di Piotta, nel 2007.