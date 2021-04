Giulio Wilson, il nuovo album s'intitola “Storie vere tra alberi e gatti”

Giulio Wilson, fiorentino, cantautore e musicista, alterna la sua passione per la musica alla sua attività di produttore di vini in Toscana. Nella musica ha debuttato con l'album "Soli nel Midwest", seguito dall'EP "Futuro Remoto"; ha collaborato con Vinicio Capossela, Roberto Piumini e Bobby Solo, e nel 2019 ha vinto il concorso 1Maggio Next 2019.

Il suo ultimo lavoro, "Storie vere fra alberi e gatti", è stato registrato con la partecipazione di Roy Paci, degli Inti Illimani, dei Musici di Francesco Guccini e di Sandra Landi.

Ecco il video di "Vale la pena" (con gli Inti Illimani)



Tracklist:

I RICORDI

FIDO

L’ORGANETTO

BUDAPEST

VALE LA PENA (con Inti Illimani)

FINALE ALL’ITALIANA (con Roy Paci)

DISAMORE

I GATTI DI MAGRITTE

ROMANZO EPISTOLARE Storia d’altri tempi (con i Musici di Francesco Guccini)

OTTAVIA (con Sandra Landi)



L’ALBERO SOGNANTE

PROLOGO

L’AMORE DEI NOSTRI DIFETTI