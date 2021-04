Brian May (Queen) con Kerry Ellis: ascolta "Panic attack 2021'

In una recentissima intervista di cui abbiamo riferito qui il chitarrista dei Queen ha rilanciato le aspettative di un nuovo album con Adam Lambert, pur senza darlo per imminente.

Intanto, però, ha messo in circolazione una nuova canzone insieme alla sua partner Kerry Ellis, la cantante di musical con la quale ha già realizzato tre dischi in studio ("Wicked in rock", 2008, "Anthems", 2010, "Golden days", 2017) oltre al live "Acoustic by candlelight" (2013).

Pochi giorni fa May e Kerry Ellis hanno pubblicato "Panic attack 2021 (It's gonna be alright)', la nuova versione di una una canzone già contenuta nell'album "Golden days".

"Sono contenta di cominciare il 2021 con una canzone piena di speranza" ha detto Kerry Ellis, rivelando che la lavorazione della nuova versione della canzone si è svolta a distanza, e che il video che l'accompagna è stato girato con gli iPhone suo e di May.

Kerry Ellis: