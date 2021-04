Brian May rivela che i Queen e Adam Lambert hanno lavorato a nuova musica

A margine di una recente intervista rilasciata a Guitar Player, come riportato dal New Musical Express, al chitarrista dei Queen Brian May è stato chiesto della possibilità di ascoltare in futuro nuovo materiale della band un tempo guidata da Freddie Mercury. Rispondendo alla domanda, il 73enne chitarrista britannico ha rivelato di essere stato in studio di registrazione insieme al batterista Roger Taylor e ad Adam Lambert - la già star di “American Idol” chiamato al microfono dei Queen dal 2011 - per lavorare su nuova musica, anche se finora non è uscito niente di buono dalle sessioni.

May, spiegando che i tre artisti si sono effettivamente ritrovati con l’intento di provare a creare nuovo materiale, a proposito della possibilità di un nuovo album dei Queen ha detto: “Dico sempre: ‘Non lo so’. Dovrebbe essere un momento molto spontaneo”. Ha aggiunto:

“In realtà, Adam, Roger e io siamo stati in studio insieme a provare nuovo materiale, solo perché le cose sono venute fuori. Ma fino a questo punto non abbiamo sentito che qualcosa che abbiamo fatto ha colpito il pulsante nel modo giusto. Quindi non è che escludiamo la possibilità, è solo che non è ancora successo”.

Il chitarrista della formazione che fu di Freddie Mercury ha successivamente spiegato che a causa della pandemia da Coronavirus non è neanche così semplice realizzare un disco. Brian May ha sottolineato: “E ad essere onesti, la vita ora ha preso una svolta per cui è molto difficile intraprendere una strada del genere”. E ancora: “Le cose possono cambiare, ma non credo che cambieranno molto velocemente”.

Lo scorso ottobre Roger Taylor e Brian May hanno pubblicato insieme al 39 cantante statunitense il disco “Live Around The World” (qui raccontato dagli stessi artisti), il primo live della formazione Queen + Adam Lambert - la quale a causa della pandemia lo scorso febbraio ha rimandato al prossimo anno l’unico concerto italiano del suo “The Rhapsody Tour” - che testimonia le oltre 200 date messe in scena dal gruppo rimasto orfano di Freddie Mercury nel mondo. Il chitarrista e batterista della band di “We will rock you” - ufficialmente il primo gruppo britannico ad aggiudicarsi il Disco di diamante grazie a una canzone, ovvero “Bohemian Rhapsody” -, però, insieme all’ex star di “American Idol” non hanno mai registrato alcun nuovo materiale.