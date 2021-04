Lola si sente fortunata ad avere una madre come Annie Lennox

Lola Lennox si sente "davvero fortunata" ad aver lavorato con la mamma nel suo ultimo singolo "Wherever You Go". In qualche modo è stato un affare di famiglia, infatti insieme alla 66enne ex cantante degli Eurythmics ha co-prodotto il brano anche il fidanzato di Lola, Braeden Wright.



Sulla pubblicazione del brano Lola ha rivelato al quotidiano britannico The Sun: "Inviavo canzoni a diversi produttori e non accadeva nulla.

Pensavo, 'Questo non mi convince.' Poi io, mia madre e il mio ragazzo Braeden, che è l'altro co-produttore, ci siamo riuniti nel nostro studio casalingo e qualcosa è scattato. Sono stata spettatrice della sua creatività e del suo duro lavoro. E' stato davvero bello avere una sorta di partnership. Siamo andate molto d'accordo. Mi sento davvero fortunata.".



Il singolo è accompagnato da un video diretto da Natalie Johns. Così Lola racconta la canzone in un comunicato stampa: "Sono abituata alla sensazione di avere il cuore in due luoghi. È un'emozione transitoria che si estende attraverso le città e gli oceani. Ho scritto "Wherever You Go" sulle persone che mancano. Mi sono trasferito a Los Angeles alcuni anni fa, lasciandomi alle spalle amici, famiglia e ricordi. Mentre navigavo in una nuova vita in America, mi sono aggrappata alle persone che ho lasciato indietro; perderle è stata una parte difficile del crescere e del perseguire i miei sogni nella musica. Nonostante la canzone rifletta le sfide del desiderio, volevo che la musica fosse positiva ed esprimesse l'eccitazione che deriva dall'avere delle persone da amare nella propria vita. Gestire le relazioni a distanza è una lezione su come lasciarsi andare ed essere ricettivi a qualunque risultato la vita ti porti; quell'apertura è il luogo da cui proviene la musica. Nel tempo ho visto come il messaggio di "Wherever You Go" si è evoluto mentre il mondo è molto cambiato. Nel 2020, ci siamo dovuti adattare tutti a una vita lontana da coloro che amiamo".