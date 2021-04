Addio a Maurizio Principato, voce di Radio Popolare

E' morto per le conseguenze di una caduta in bicicletta, avvenuta alcune settimane fa, Maurizio Principato giornalista musicale e non e voce di Radiopopolare. Principato era nato nel 1966 a Rivarolo Canavese, in provincia di Torino e aveva iniziato la sua carriera nell'emittente milanese oltre trenta anni fa, nel 1988.

Come riporta il sito di Repubblica, Radiopopolare ha dato un ultimo saluto a Maurizio Principato con queste parole: "Per molti ascoltatori eri la mattina presto o la mezzanotte del martedì.

Ovvero le aperture di musica classica della domenica, o la trasmissione nel cuore della notte dove miscelavi le tue musiche di qualità, con racconti di note e di emozioni. Per il palinsesto della radio però eri molto di più: le rubriche a Esteri e a Cult, le conduzioni estemporanea ovunque ce ne fosse bisogno, partire come inviato al Medimex di Bari o fare il corrispondente da Tel Aviv per una rassegna musicale. Per la vita della radio eri altro ancora: potevi indifferentemente suonare il basso con gli Abbo, la resident band aziendale, o affettare i cocomeri alle feste di ferragosto, oppure cercare uno sponsor o un contratto pubblicitario per una trasmissione. Tutti impegni da incastrare con quelli che avevi fuori dalla radio. E anche qui come varietà non si scherzava. Dietro ai microfoni della radio o a quelli di una delle tue serate sapevi trasmettere la tua passione per la l'arte e la bellezza. E lo facevi con una voce che è quella che vorrebbero avere tutti quelli che fanno radio. E proprio la tua voce, insieme ai tuoi sorrisi e alla tua presenza discreta, saranno una mancanza incolmabile. Ci piace pensare che forse ora potrai farti spiegare da Frank Zappa, il tuo maestro, i segreti delle sue follie che ancora non eri riuscito a decriptare. Dicevi spesso che "la vita è un viaggio", ma potevi anche non partire così presto.".