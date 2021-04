Amici 2021, le anticipazioni della terza puntata del serale

È stata registrata la terza puntata del serale di Amici 2021, che sarà trasmessa questa sera, 3 aprile, dalle ore 21.25 su Canale 5. Nel corso del terzo appuntamento con l’edizione numero 20 del talent show condotto da Maria De Filippi le tre squadre capitanate rispettivamente da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Arisa e Lorella Cuccarini, Veronica Peparini e Anna Pettinelli si sono affrontate in tre manche differenti.

Come riportato da Vicolodellenews, nel corso della prima sfida a squadre i concorrenti capitanati da Arisa e Lorella Cuccarini hanno vinto contro il team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. La prima manche, dopo il ballottaggio che ha visto schierati il ballerino Tommaso Stanzati e i cantanti Enula e Sangiovanni, si è conclusa con l’eliminazione del danzatore Tommaso. Le stesse due squadre della prima sfida si sono scontrate anche nel corso della seconda manche, che ha visto trionfare nuovamente il team di Arisa e Lorella Cuccarini e finire al ballottaggio la ballerina Serena e i cantanti Sangiovanni e Deddy. Quest’ultimo è finito al ballottaggio con l’allievo sconfitto al termine della terza sfida.

L’ultima manche ha visto il team di Arisa e Lorella Cuccarini sfidare quello di Veronica Peparini e Anna Pettinelli, risultato vincitore della sfida. A rischio eliminazione sono finiti il cantante Tancredi e le ballerine Martina e Rosa e proprio quest’ultima è risultata essere l’allieva non salvata dalla sua squadra. Uno tra Deddy e Rosa dovrà abbandonare la scuola ma il nome dell’eliminato, come già accaduto la scorsa settimana, sarà comunicato agli allievi in casetta e comunicato solo nel corso della diretta questa sera.