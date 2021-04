I Radiohead sono sbarcati su TikTok (e hanno condiviso un enigmatico video)

Un pesce d'aprile? No. Oggi, 1° aprile 2021, i Radiohead sono sbarcati su TikTok. Tutto vero. La band capitanata da Thom Yorke, simbolo del rock alternativo degli Anni '90, ha ufficialmente aperto un account sul social network cinese diffusissimo tra i più giovani. I Radiohead hanno esordito su TikTok a modo loro.

Niente balletti spiritosi, niente lip-sync: il gruppo di "Creep" ha condiviso sulla piattaforma un breve video enigmatico e dai toni distopici. Il protagonista della clip è Chieftain Mews, il personaggio fittizio che già nel 2003 condusse sulla Radiohead tv "The greatest lying mouth of all time", la serie lanciata da Yorke e soci per preparare i fan all'album "Hail to the thief". "Beh, cosa volete che dica?", chiede il personaggio. Una voce fuori campo gli suggerisce: "Di' qualcosa". E allora Chieftain Mews dice: "TikTok. Tick, tock, tick, tock". Per poi aggiungere: "Questo è un campanello d'allarme".

Il video ha insospettito subito i fan dei Radiohead, che lo hanno interpretato come un segnale lanciato dalla band per annunciare nuova musica.

Ospite lo scorso ottobre della Festa del Cinema di Roma, durante un incontro sulle sue colonne sonore preferite Thom Yorke ha rivelato di essere al lavoro d'intesa con Johnny Greenwood.