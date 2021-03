Alexandra Stan: uscito “TEMBLEQUE”, con Nosfe e Sak Noel

Nuovo brano per la popstar rumena Alexandra Stan, che torna sulla scena con il nuovo singolo "Tembleque", pezzo eseguito in un mix di italiano e inglese e dal sapore latino, con influenze trap e melodie reggaeton.



Con lei due ospiti: NOSFE, uno dei rapper più versatili nell’area hip-hop, il re della trap made in Romania, e Sak Noel, dj e producer spagnolo che ha ricevuto una nominaton per la migliore canzone Urban ai Latin Grammy Awards (il suo brano house "Loca People" con i vocals di Esthera Sarita ha scalato le classifiche dance in diversi paesi europei).

Alexandra Stan ha accumulato quasi un miliardo di visualizzazioni su YouTube e milioni di ascoltatori sulle piattaforme di streaming con pezzi come “Mr. Saxobeat”, “Lemonade”, “Get Back (ASAP)”; in passato ha collaborato con Daddy Yankee, Mohombi, Inna e Havana.



Qui il video di "Teembleque":