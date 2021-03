Peaches, il video esplicito di "Pussy mask"...

L'intento, dice l'artista canadese, era quello di strappare un sorriso durante la pandemia. Poi magari si è fatta un po' prendere la mano, e fra organi sessuali femminili, mascherine e diversi fluidi corporei, la canzone (e il video) non sono proprio una dimostrazione di buon gusto: ma Peaches è così, provoca e scandalizza.

Se sapete un po' d'inglese, questo è un estratto del testo:

“My pussy wear a mask/My pussy don’t play/My pussy wear a mask/Take cover from the spray… Pussy wear a mask in public/Squirt so wet I got to double it”.