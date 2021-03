Michele Mud: guarda il video del suo ultimo singolo “Chiedimi come sto”

Michele Mud, progetto di Michele Negrini fondato nel 2014, è tra gli artisti partecipanti all’iniziativa “1 x 100 x 1000000” lanciata da Rockol e BuzzMyVideos per consentire agli artisti di valorizzare la loro presenza su YouTube.

Sul canale YouTube del cantautore sermidese, classe 1976, è disponibile il video del singolo “Chiedimi come sto” con Tommaso Cerasuolo. Il brano è tratto dal più recente album in studio di Michele Mud, “L’amore non ha ragione”, arrivato sui mercati il 12 giugno 2020, ed è accompagnato dal video riportato di seguito.

Michele Mud, progetto di Michele Negrini fondato nel 2014, ha pubblicato il suo primo Ep, “Mud”, nel 2015, a cui ha fatto seguito l’album “D’amore e di fango”, uscito nello stesso anno. A distanza di cinque anni Michele ha dato alle stampe “L’amore non ha ragione”, disco nato da una campagna di crowdfunding e che contiene alcune collaborazioni, tra cui quelle con Omar Pedrini, Enrico Zapparoli, Tommaso Cerasuolo, Banda Rulli Frulli. Michele Mud, oltre ad aver vinto diversi premi, nel corso della sua attività ha aperto i concerti di Elio e le Storie Tese, Omar Pedrini, Paolo Benvegnù, Andrea Mirò, Giulio Casale, Finaz (Bandabardò) e Ambramarie.

Dal più recente disco del cantautore sermidese, uscito il 12 giugno 2020, sono stati estratti tre singoli, tra cui “Tu non aver paura”, “L’amore non ha ragione” con Elia Garutti e “Chiedimi come sto” con Tommaso Cerasuolo. Il filmato di quest’ultima canzone, riportato più sopra, è incluso anche nella seconda playlist realizzata da Rockol per l’iniziativa lanciata insieme a BuzzMyVideos.