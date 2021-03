Addio a Corey Steger: il già chitarrista degli Underoath è morto in un incidente d’auto

L'ex chitarrista degli Underoath Corey Steger è morto in un incidente d'auto lo scorso 17 marzo, come confermato dal già cantante e co-fondatore della formazione metalcore di Tampa, Dallas Taylor, attraverso un messaggio pubblicato su Facebook.

“Non so come scriverlo. Sono senza parole. Ieri 17 marzo 2021, intorno alle 18, Corey Steger, uno dei membri originali degli Underoath, è stato tamponato in un incidente d’auto ed è volato in cielo per stare con il Signor”, ha scritto sui social Taylor - tra le fila degli Underoath fino al 2003, sostituito poi da Spencer Chamberlain. Ha aggiunto:

“Lui e la sua famiglia mi sono stati di grande aiuto dopo il mio incidente nel 2016 e durante il periodo di recupero. Ricordo ancora lui che mi lavava i capelli in terapia intensiva, semplicemente desideroso di essere lì per me. È una delle anime più generose che abbia mai conosciuto. Non riesco proprio a capacitarmi di ciò che è accaduto e non so nemmeno bene cosa scrivere. Ti voglio bene Corey, sei uno dei più grandi amici intimi che abbia mai conosciuto. Il mio cuore è a pezzi per sua moglie, i suoi figli e la sua famiglia”.

Corey Steger si è unito al gruppo metalcore di Tampa, Florida, fondato nel novembre del 1997 dal cantante Dallas Taylor e il chitarrista Luke Morton, come secondo addetto alle sei corde nel 1998. La prima formazione della band christian metal contava inoltre del bassista Rey Anasco e del batterista Aaron Gillespie. Steger con gli Underoath ha realizzato il loro album di debutto, “Act of Depression” del 1999, e il successivo “Cries of the Past” del 2000, prima di lasciare il gruppo nel 2001.