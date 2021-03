Maneskin: "Ecco com'è andata davvero con Amanda Lear a Sanremo"

Amanda Lear sedotta e poi abbandonata dai Maneskin? L'artista francese ha raccontato in una recente intervista il retroscena della sua mancata collaborazione con il gruppo romano vincitore del Festival di Sanremo 2021: "[A Sanremo] dovevo anche andarci.

Mi avevano chiamato i Maneskin, che non conoscevo, per duettare su 'Amandoti'. Solo che non c'erano soldi e gli ho detto: ragazzi, sapete oggi quanto costa anche solo un paio di ciglia finte? E allora hanno preso quel tipo con la barba". Il tipo con la barba è chiaramente Manuel Agnelli, mentore di Damiano David e soci ai tempi di "X Factor" (la band si classificò seconda nel 2017). I Maneskin a Rockol raccontano la loro versione: "Appena abbiamo scelto il brano dei CCCP abbiamo pensato subito a Manuel. Non solo perché a livello musicale ci sembrava perfetto, ma anche in virtù del nostro rapporto. Poi abbiamo pensato che sarebbe stato figo un cameo finale di un'icona come Amanda. Ma la cosa non è andata in porto, come ha spiegato anche lei. Si sarebbe trattato, però, solo di un cameo".



I Maneskin hanno presentato oggi il loro nuovo album, "Teatro d'ira - Vol. 1", anticipato lo scorso ottobre dal singolo "Vent'anni" e dalla stessa "Zitti e buoni", con la quale hanno trionfato a Sanremo. L'album, ideale successore de "Il ballo della vita" del 2018, uscirà venerdì 19 marzo.



Il frontman degli Afterhours ci aveva raccontato a proposito della collaborazione sanremese con i Maneskin: "La canzone l’hanno scelta loro. Ho pensato che fosse una buona occasione per fare una cosa assieme dopo X Factor. È un brano importante: portare i CCCP a Sanremo è una scelta coraggiosa. È bello riunirsi e fare un po’ di rock ’n’ roll a Sanremo. C’era tutto il necessario per fare una cosa bella assieme".