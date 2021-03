Courtney Love: "Ho rischiato di morire"

Brutta situazione per Courtney Love: la cantante e attrice racconta su Instagram di soffrire di anemia dall'anno scorso, e di essere arrivata a pesare 43 chili, rischiando di morire in ospedale per mancanza di emoglobine. La cantante si è confessata dicendo di essere stata "triste ed estremamente malata, debilitata, soffrendo un dolore indescrivibile".

La cantante racconta che per lungo tempo le è stata fatta una diagnosi sbagliata: "Sono stata stigmatizzata per essere stata una tossicodipendente, per 9 mesi consigliata male da dottori e ciarlatani, mentre soffrivo un dolore acuto debilitante". Ora però sta bene grazie alla CBD: i derivati dalla cannabis hanno rimosso quasi tutti i sintomi fisici e tutto il dolore. Nel lungo post ringrazia l'attore Woody Harrelson per avergli indicato un articolo su una rivista con gli usi della canapa: